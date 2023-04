La spaccata al ristorante per rubare 30 euro

Tutto per pochi euro. Un uomo di 23 anni, cittadino egiziano, è stato arrestato all'alba di domenica a San Donato Milanese con l'accusa di furto aggravato dopo aver sfondato la vetrina di un ristorante per rubare 30 euro dalla cassa.

A bloccarlo sono stati i carabinieri che erano impegnati in alcuni controlli nelle zone accanto alla stazione, che da tempo fanno i conti con furti e scippi spesso messi a segno da tossicodipendenti che si sono spostati da Rogoredo proprio verso San Donato.

I militari hanno così sorpreso il 23enne mentre usciva da un locale di piazzale Supercortemaggiore, in quel momento chiaramente chiuso. È bastato poco ai carabinieri per ricostruire che il ladro aveva spaccato la vetrina e aveva fatto sparire dalla cassa i 30 euro. Per lui sono così scattate le manette.