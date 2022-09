Rubano borsa in un ristorante, sorpresi a prelevare col bancomat della vittima

Un uomo e una donna, rispettivamente di 36 e 25 anni, si sono resi responsabili di un furto all'interno di un ristorante di via Paolo Sarpi. Ne dà notizia la questura di Milano. Il fatto è avvenuto venerdì sera. I borseggiatori hanno rubato la borsa di una donna che si trovava a cena con la sua famiglia all'interno del locale e sono poi scappati a bordo di un'auto lasciata col motore acceso per fare più in fretta.

I poliziotti della squadra mobile avevano notato qualcosa di strano e hanno seguito l'auto, che si è fermata davanti a uno sportello bancomat: la donna è scesa e ha effettuato un prelievo con una carta che poi si è scoperto essere della vittima del furto. Gli agenti li hanno controllati: avevano 600 euro in contanti, appena prelevati (è stato verificato il movimento bancario del conto corrente della vittima), oltre agli oggetti contenuti della borsa appena rubata, tra cui uno smartphone. La refurtiva è stata restituita all'avente diritto.

E non è finita, perché nel bagagliaio dell'auto sono stati trovati vari oggetti: paia di occhiali griffati, un tablet, capi d'abbigliamento e una borsa modificata per schermare le barriere antitaccheggio dei negozi. I due sono stati arrestati per furto e denunciati per ricettazione.