Ladro svaligia il ristorante Stelvio a Isola: bloccato dalla polizia

Un uomo di 47 anni è stato arrestato dalla polizia mentre stava svaligiando il ristorante Stelvio di via Sebenico a Milano (zona Isola) nella notte tra giovedì e venerdì 23 settembre.

Tutto è accaduto poco prima delle 2, come riferito da via Fatebenefratelli. Ad allertare la questura è stata una guardia giurata di Bosco Verticale che durante un servizio di pattugliamento del condominio si è accorto che una persona che poi è scappata stava cercando di scassinare la porta di un negozio. Poco dopo, quando i poliziotti sono intervenuti sul posto, è scattato l'allarme del ristorante.

Una volta arrivati davanti al locale gli agenti hanno fermato il ladro che stava cercando di scappare con un pos, alcuni coltelli, alcuni occhiali da sole e un navigatore Garmin. Per lui, italiano e già noto alle forze dell'ordine, sono scattate le manette con l'accusa di furto aggravato e, inoltre, è stato denunciato per ricettazione. Per tutti gli oggetti che gli sono stati trovati addosso è scattato il sequestro.