Colpo dei ladri in centro: svuotata la cassaforte del ristorante bistrot

Via i soldi, via il contenuto della cassaforte. Colpo grosso dei ladri giovedì notte in centro a Milano, dove alcuni malviventi - al momento rimasti ignoti - hanno svaligiato un ristorante bistrot di via Biondi, tra corso Sempione e Portello.

L'allarme è scattato verso le 10 del mattino, quando l'addetto alle pulizie è arrivato al locale e ha trovato la porta forzata. Stando a un primo inventario del titolare, dal ristorante sarebbero spariti mille euro in contanti e il contenuto di una cassaforte, altro denaro ma ancora da quantificare.

I ladri, che verosimilmente hanno agito la notte precedente, hanno anche portato via i filmati registrati dall'impianto di videosorveglianza, così da cercare di cancellare eventuali tracce. Sul furto indaga la polizia.