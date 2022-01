Ladro spacca la porta e va a rubare nel ristorante, ma resta bloccato nel locale

Nessuna via di fuga. Un uomo di 46 anni, un cittadino marocchino, è stato arrestato all'alba di sabato a Milano con l'accusa di tentato furto aggravato dopo un raid all'interno di un ristorante di via Gallarate.

L'allarme è scattato poco dopo le 4, quando il titolare ha ricevuto sul proprio cellulare la "notifica" dell'antifurto che segnalava la presenza di un intruso. Così l'uomo ha chiesto aiuto al 112, che ha inviato sul posto una Volante.

Quando i poliziotti sono arrivati, hanno notato che la porta d'ingresso del ristorante era stata spaccata e hanno avuto la certezza che il furto fosse ancora in corso. Il 46enne è stato infatti trovato nel locale alla disperata ricerca di una "strada" secondaria per scappare. Purtroppo per il 46enne, però, la "missione" è fallita e per lui sono scattate le manette.