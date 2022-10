Il ladro trovato ferito dentro il ristorante che stava svaligiando

Ferito e arrestato. Un uomo di 23 anni, un cittadino marocchino irregolare e con precedenti, è finito in manette nella notte tra lunedì e martedì a Milano dopo essere stato sorpreso all'interno di un locale che lui stesso stava cercando di svaligiare insieme a un complice, che invece è riuscito a fuggire.

L'allarme è stato dato da un residente di zona, che ha visto i due forzare la saracinesca di un ristorante al civico 14 di via Vigevano per poi spaccare la vetrata d'ingresso con una pietra, così da aprire un varco. Quando i militari del Radiomobile sono arrivati sul posto, uno dei due uomini è scappato mentre il 23enne è stato fermato all'interno con in mano la cassa con all'interno poche centinaia di euro.

Il giovane, che aveva una vistosa ferita alla mano a causa dei vetri distrutti, è stato quindi bloccato e portato in caserma, dove è stato visitato dal 118 e medicato. Per lui l'accusa è di tentato furto aggravato in concorso.