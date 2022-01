Spaccata in un ristorante di CityLife, ma il vicino incastra il ladro

Troppo rumore per farla franca. Un uomo di 23 anni, un cittadino italiano di origini brasiliane, è stato arrestato nella notte tra domenica e lunedì a Milano con l'accusa di furto aggravato dopo aver messo a segno un blitz in un ristorante.

A finire nel suo mirino è stato un locale di viale Cassiodoro, in piena zona CityLife. Il 23enne, stando a quanto ricostruito dalla polizia, avrebbe spaccato l'ingresso riuscendo a fare accesso nella sala per poi prendere i soldi rimasti in cassa - circa 100 euro in contanti - e fuggire. Il ragazzo non aveva però fatto i conti con un testimone che vive a due passi dal ristorante e che è stato attirato dal trambusto fatto dal ladro per forzare la porta del locale.

Il vicino ha così immediatamente allertato il 112 e ha continuato a tenere d'occhio il giovane, che alla fine è stato raggiunto e bloccato dai poliziotti. Addosso aveva ancora i soldi appena rubati.