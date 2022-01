La finta badante e il furto del Rolex Steve McQueen da 30mila euro con un abbraccio

Quando è risalito in auto per andare via, si è accorto di non avere più l'orologio al braccio. Ma ormai era troppo tardi. Un uomo di 76 anni è stato derubato domenica mattina a Milano del suo Rolex da diverse migliaia di euro.

Stando a quanto lui stesso ha raccontato alla polizia, verso mezzogiorno è stato fermato da una donna mentre passava in auto in largo Usuelli. La signora, dopo aver attirato la sua attenzione, gli ha detto di essere una badante e gli ha chiesto di appuntare il suo numero in caso di bisogno. Il 76enne, data l'insistenza, è sceso dalla vettura e ha annotato il cellulare della sconosciuta, che lo ha abbracciato per ringraziarlo e si è allontanata.

Pochi attimi dopo, però, l'anziano si è reso conto che in realtà quell'abbraccio era solo una scusa per mettere le mani sul Rolex Steve McQueen - valore 30mila euro almeno - che aveva al polso. È stato lui a quel punto ad allertare gli agenti, che non hanno trovato tracce della finta badante, ormai fuggita.

A fine dicembre era stata la polizia a fermare tre transessuali 40enni, ritenute responsabili di due furti di orologi di lusso messi a segno proprio con la tecnica dell'abbraccio. Qualche mese prima, ad agosto, nella rete era caduto anche Cosmin Olaroiu, 52 anni, allenatore di calcio ed ex difensore romeno, che era stato scippato di un Richard Mille in via Montenapoleone. L’ex tecnico, tra le altre, del Jiangsu Suning - la squadra cinese della famiglia Zhang, proprietaria dell’Inter - stava passeggiando con la moglie nel Quadrilatero. Improvvisamente era stato avvicinato da un uomo che lo aveva abbracciato per poi allontanarsi rapidamente. Quando l’allenatore si era girato per capire chi fosse, aveva visto il ladro fuggire e salire a bordo di uno scooter - con un complice che lo attendeva, già alla guida - e allontanarsi.