Uomo abbracciato da una sconosciuta in strada: si ritrova senza il Rolex Hulk

L'abbraccio, soltanto all'apparenza inspiegabile. Il finto approccio galante. Poi, qualche secondo dopo, la sorpresa. Un uomo di 70 anni, un italiano, è stato derubato lunedì pomeriggio del suo Rolex modello Hulk da una donna che lo ha fermato in via Galvani, a due passi dalla stazione Centrale.

Stando a quanto lo stesso 70enne ha denunciato agli agenti del commissariato Garibaldi Venezia, il furto è avvenuto poco prima delle 14. La ragazza si sarebbe avvicinata all'anziano, lo avrebbe abbracciato fingendo un interesse nei suoi confronti e poco dopo si sarebbe allontanata salutandolo affettuosamente.

Qualche metro più in là, il pensionato si è accorto di non avere più il prezioso cronografo, dal valore di circa 15mila euro. Quando i poliziotti sono arrivati sul posto, però, della ladra non c'era già più traccia e non è escluso che si fosse allontanata a bordo di un mezzo dove la attendeva un complice, come da copione dei raggiri messi a segno con la "tecnica dell'abbraccio".

Non è il primo furto di Rolex che avviene nelle ultime ore in città. Venerdì pomeriggio, verso le 16.30, un cinese di 29 anni è stato sorpreso alle spalle in Foro Bonaparte da tre uomini che gli hanno immobilizzato il polso e gli hanno portato via uno Yacht master dal valore di 30mila euro. Meno di 24 ore dopo, alle 12.30 di sabato, in via Marghera una 90enne italiana è stata invece minacciata da una donna armata di coltello che le ha poi strappato un Rolex da 7mila euro.