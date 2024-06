Un altro Rolex rubato a Milano con la tecnica dell'abbraccio: donna fuggita con l'orologio

Il contatto fisico e la fuga. Tutto nel giro di pochi secondi. Un uomo di 72 anni è stato derubato mercoledì mattina a Milano da una donna che gli ha sfilato un Rolex dal valore di 10mila euro. La ladra - come da perfetto copione del furto con la tecnica dell'abbraccio - si è avvicinata al 72enne in via Sardegna, lo ha "approcciato" e poi si è allontanata.

Quando il pensionato si è accorto di non avere più il prezioso cronografo era ormai troppo tardi e la donna - descritta come una giovane dell'Est Europa - era già fuggita in direzione piazza Piemonte a bordo di un'auto guidata da un complice.

Lunedì pomeriggio un blitz praticamente identico era avvenuto in via Galvani a due passi dalla stazione Centrale. A farne le spese lì era stato un 70enne, derubato di un Rolex modello Hulk da 15mila euro. Anche in quel caso a entrare in azione era stata una donna.