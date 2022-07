Lo coinvolgono in un balletto in strada: gli rubano Rolex da 11mila euro

Ennesimo colpo nelle zone della movida di Porta Nuova, dove ci sono molti locali. Questa volta, però, con una tecnica insolita di destrezza. Un turista inglese di 42 anni è infatti stato derubato di un Rolex del valore di circa 11mila euro la scorsa notte.

Secondo quanto riportato dalla questura, la vittima ha raccontato agli agenti della polizia di essere stato avvicinato da 3 ragazzi, probabilmente di origine nordafricana, che hanno cercato di vendergli della droga. Lui non ha accettato ma poi, complice forse l'alcol, si è fatto coinvolgere in una specie di balletto in strada nel corso del quale lui e i tre ragazzi si sono tenuti per mano. Al termine del ballo i tre presunti ladri si sono allontanati e il turista inglese si è reso conto di non avere più al polso l'orologio e ha così chiamato la polizia.

Gli agenti sono ora al lavoro, con le immagini a circuito chiuso e le testimonianze incrociate, per rintracciare i malviventi.