Gli sfilano un Rolex da 30 mila euro mentre parlano con lui, poi scappano

Stava colloquiando con tre uomini, in corso Como a Milano, quando uno di questi gli ha improvvisamente sfilato l'orologio di lusso che aveva al polso. A lui non è rimasto altro da fare che chiamare il 112, il numero d'emergenza, per farsi aiutare.

E' successo poco dopo le cinque del mattino di sabato 29 gennaio. La vittima è un giovane italiano di ventisei anni. Agli agenti, intervenuti sul posto, ha raccontato che si trovava in corso Como e stava parlando con tre uomini descritti come dell'Africa centrale. Uno di loro, improvvisamente, gli ha sfilato il Rolex Daytona, del valore di circa trentamila euro, e poi è scappato con i complici.

La polizia indaga sull'episodio. Al momento nessuna traccia dei tre. La vitima non è comunque rimasta ferita.