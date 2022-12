Le spezzano il polso per rubarle il Rolex da 40mila euro

Prima il colpo sullo specchietto del suv, poi il furto del Rolex e la corsa in ospedale con il polso rotto. Successivamente sono scattate le indagini e per i presunti autori del furto sono cattate le manette. Due uomini di 41 e 45 anni, entrambi napoletani e già noti alle forze dell'ordine, sono stati sottoposti a fermo di indiziato di delitto per il furto di un Rolex Daytona da 40mila euro avvenuto in piazzale Dateo a Milano lo scorso 17 novembre.

Le indagini dei detective della squadra mobile milanese, dirette da Marco Calì, sono iniziate dopo una escalation di furti di orologi di lusso iniziata durante l'estate del 2022. Analizzando le immagini delle telecamere a circuito chiuso che hanno immortalato la rapina in piazzale Dateo i poliziotti sono arrivati ai due napoletani. In quell'occasione i ladri, dopo aver individuato la loro vittima, una donna di 56 anni che stava viaggiando a bordo del suo suv, l’hanno affiancata a bordo di uno scooter e, dopo aver utilizzato la cosiddetta “tecnica dello specchietto”, portandola a sporgere fuori dall’auto il braccio sinistro che calzava l’orologio (un Rolex Daytona Chocolate) gliel’hanno strappato per poi scappare sempre in sella al motorino. Un furto violento, dato che la 56enne ha riportato la frattura del polso (35 giorni di prognosi).

Gli accertamenti di polizia hanno dato un volto e un nome ai presunti responsabili e la procura di Milano ha messo a loro carico un fermo d'indiziato di delitto. I due, tuttavia, si sarebbero "sottratti alla cattura per diversi giorni", come riportato in una nota di via Fatebenefratelli. Durante l'esecuzione della misura i presunti ladri non sono stati trovati in casa ma "sentitisi evidentemente braccati dalle ricerche della polizia" hanno "deciso di consegnarsi il 3 dicembre presso il commissariato San Carlo Arena di Napoli il 41enne e il 7 dicembre presso la squadra mobile di Napoli il 45enne", hanno precisato dalla questura di Milano.