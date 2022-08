Lo coinvolgono in un balletto e gli rubano il Rolex in Piazza Duomo

Un turista canadese di 45 anni è stato derubato del Rolex che portava al polso (un Sea-Dweller da circa 20mila euro) in Piazza Duomo a Milano nella notte tra mercoledì e giovedì 11 agosto.

Tutto è accaduto intorno alla 1 quando il 45enne, davanti alla cattedrale insieme al cugino, è stato avvicinato da una coppia di ragazzi (descritti come uomini con tratti somatici nordafricani). I due hanno fatto alcuni complimenti per le scarpe che indossava il turista e successivamente hanno attaccato bottone. È nato un colloquio di qualche minuto al termine del quale i due malviventi hanno coinvolto i due turisti in una specie di balletto. Proprio in questo frangente è stato rubato l'orologio al 45enne. Sul caso stanno indagando gli agenti della questura, qualche elemento utile alle indagini potrebbe arrivare dalle telecamere a circuito chiuso della zona.

Un furto simile era avvenuto a fine luglio in zona corso Como, anche in questo caso la vittima era una turista e anche in questo caso i malviventi l'avevano convinta a fare una specie di balletto.