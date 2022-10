La donna che ha rubato il Rolex al fidanzato della figlia

E' entrata in possesso delle chiavi di casa del fidanzato della figlia e gli ha rubato un prezioso Rolex, per poi rivenderlo a una gioielleria nella stessa giornata. Ma è stata scoperta e denunciata dai carabinieri per furto in abitazione. La protagonista è una donna di 51 anni. La vicenda si è svolta a Cassolnovo, centro della Lomellina in provincia di Pavia, il 29 settembre, quando il ragazzo, che ha 26 anni, ha subito l'intrusione in casa e il furto.

La refurtiva consisteva in un Rolex da 2.600 euro e di 120 euro in contanti. L'orologio è stato poi rivenduto, lo stesso giorno, a una gioielleria di Trecate (Novara) per 1.100 euro. I carabinieri, indagando, sono riusciti a rintracciare il Rolex in gioielleria e poi hanno identificato la donna autrice del colpo: si tratta della madre della fidanzata 21enne del giovane. Secondo le risultanze, era riuscita a entrare in possesso delle chiavi dell'appartamento del giovane.

L'orologio è stato sequestrato in attesa della restituzione al proprietario.