Gli rubano il Rolex da 60mila euro mentre sta per partire per le ferie

Prima ha fatto finta di aiutarlo a caricare le valigie in macchina, poi gli ha sfilato dal polso il Rolex da 60mila euro ed è scappato. È successo in via Santa Maria Fulcorina a Milano (tra Cordusio e Duomo) nella mattinata di martedì 8 agosto. Sul caso sta indagando la polizia.

Tutto è successo poco dopo le 12.30, come riferito dagli agenti della questura. Stando a quanto messo a verbale dalla vittima sembra che l'uomo, descritto come un nordafricano, si sia avvicinato a lui e alla sua ragazza, una giovane di 20 anni, mentre stavano caricando le valige in macchina. In un primo momento si è offerto di aiutarli, pochi istanti dopo gli ha strappato il prezioso orologio dal polso ed è scappato verso Corso Magenta.

Durante la fuga ha urtato una bicicletta legata a un palo che gli ha fatto perdere un coltello dalla tasca. Sul caso sono in corso indagini da parte della questura di Milano, qualche elemento utile potrebbe arrivare dalle telecamere a circuito chiuso della zona.