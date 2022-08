Moglie e marito derubati di tutti i gioielli: il finto tecnico fugge con Rolex e oro per 45mila euro

La finta telefonata, il finto controllo in casa e la fuga con il bottino, vero. Truffa agli anziani riuscita martedì mattina a Milano, dove una donna di 71 anni e suo marito di 74 sono stati derubati di tutti i gioielli che avevano in casa da un fantomatico tecnico del gas.

Stando a quanto ricostruito dalla polizia, poco prima delle 13 la vittima è rientrata nel condominio in cui vive col marito, in zona Portello, e ha preso l'ascensore. In quel momento è entrato insieme a lei un uomo sui 40 anni, con mascherina, italiano, che fingendo di parlare al telefono ha detto che sarebbe andato a controllare l'abitazione della signora. Conquistata la fiducia della 71enne, il truffatore è entrato nell'appartamento e ha chiesto a lei e all'uomo di radunare tutti gli oggetti preziosi presenti in casa "per non interferire con la strumentazione".

Gli anziani hanno fatto quanto chiesto e hanno poggiato tutto sul frigorifero all'interno di un sacchetto. Proprio in quell'istante, il finto tecnico ha spiegato di dover fare una ulteriore verifica al piano inferiore ed è sparito portando con sé gioielli per 20mila euro e due Rolex dal valore totale di 25mila euro.