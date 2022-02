"Hai da accendere?": e il Rolex Hulk da 35mila euro sparisce nel nulla

L'approccio con la richiesta di un accendino. E la fuga col bottino. Un uomo di 41 anni, cittadino britannico, è stato derubato nella notte tra martedì e mercoledì a Milano del suo Rolex dal valore di 35mila euro.

A raccontare l'accaduto è stato lui stesso, che mercoledì pomeriggio si è presentato in questura per deunciare il furto subito. Stando alla sua versione dei fatti, verso le due sarebbe stato avvicinato fuori dal LoolaPalosa, storico locale di corso Como, da un passante - descritto come nordafricano - che gli ha chiesto di accendere.

Dopo pochi istanti, però, l'uomo è fuggito e soltanto a quel punto il 41enne si è accorto di non avere più con sé il suo Rolex, modello Hulk. I poliziotti hanno raccolto la sua testimonianza e sono al lavoro per cercare di trovare elementi utili che possano portare al ladro, che ha agito in una zona già in passato teatro di scippi simili.