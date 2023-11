Donna lo molesta in strada, poi va via (col suo Rolex): "Ho sbagliato persona"

Le avance in strada. Poi le scuse e la fuga. Col bottino. Un uomo di 28 anni è stato derubato giovedì pomeriggio a Milano da una donna che gli ha portato via un Rolex Submariner.

La ladra è entrata in azione poco dopo le 13 in via Spartaco, in zona Porta Romana. Lì la ragazza ha attirato l'attenzione del giovane e dopo essersi avvicinata gli ha subito toccato le parti intime mettendogli l'altra mano sul braccio. Quando il 28enne ha fatto un passo indietro, anche lei si è spostata dicendo di aver "sbagliato persona" e chiedendo scusa per poi andare via.

Poco dopo, però, il ragazzo si è accorto che dal polso era sparito il suo Rolex, dal valore di 20mila euro. È stato lui stesso a chiedere aiuto alla polizia, ma quando gli agenti sono arrivati sul posto la donna era ormai sparita insieme al prezioso cronografo.