Va a correre al parco con il Rolex sul braccio: aggredito e rapinato

Accerchiato e scippato. Un uomo di 52 anni, italiano, è stato aggredito e rapinato poco dopo le 20 di lunedì sera all'interno del Parco delle Basiliche, l'area verde di Milano che si trova in via Santa Croce, sui Navigli.

Stando a quanto finora ricostruito dalla polizia, il 52enne stava facendo jogging quando sarebbe stato bloccato da quattro uomini che gli hanno portato via un Rolex da circa 4mila euro che aveva sul braccio, per poi allontanarsi. Il derubato fortunatamente non è rimasto ferito ed è stato lui stesso a dare l'allarme al 112, pur senza riuscire a fornire una descrizione esatta dei rapinatori, che intanto hanno fatto perdere le proprie tracce.

Lo scorso 30 agosto la stessa sorte era toccata a Cosmin Olaroiu - 52 anni, allenatore di calcio ed ex difensore, romeno - che era stato derubato del suo orologio di lusso in via della Siga, pieno centro città. L’ex allenatore, tra le altre, del Jiangsu Suning - la squadra cinese della famiglia Zhang, proprietaria dell’Inter - stava passeggiando con la moglie nel Quadrilatero ed era stato avvicinato da un uomo che lo aveva abbracciato per poi allontanarsi rapidamente. Quando l’allenatore si era girato per capire chi fosse, aveva visto il ladro fuggire e salire a bordo di uno scooter - con un complice che lo attendeva, già alla guida - e si era accorto di non avere più il suo Richard Mille dal valore di migliaia e migliaia di euro.