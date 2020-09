Milano, colpo grosso dei ladri in centro città: uomo derubato del Rolex e del portafogli

Si sono avvicinati a lui con una scusa. Poi gli hanno portato via tutto. Un uomo di 34 anni ha denunciato alla polizia di essere stato derubato nella notte tra venerdì e sabato a Milano da due uomini, che sono poi riusciti a fuggire con il bottino.

Il colpo, stando a quanto riferito dalla vittima agli agenti, è avvenuto all'1.30 in piazza Oberdan, all'angolo con via Mascagni, in pieno centro città. Lì il 34enne sarebbe stato raggiunto da due uomini - da lui descritti come nordafricani - che gli avrebbero chiesto un'indicazione. Improvvisamente, però, i ladri sarebbero riusciti a sfilargli l'orologio dal polso - un Rolex Gmt Hulk dal valore di 20mila euro - e il portafogli dalla tasca per poi darsi alla fuga a piedi.

È stata la stessa vittima, poco dopo, a dare l'allarme alla polizia. Gli agenti hanno raccolto la sua denuncia, ma dei ladri non c'era già più traccia.