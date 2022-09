Aggrediti e derubati fuori dal The Club: rubati Rolex e Hublot per 50mila euro

Un uomo e una donna di 36 e 33 anni sono stati derubati degli orologi che avevano al polso - un Rolex e un Hublot - all'angolo tra via Moscova con Largo la Foppa Foppa (zona Garibaldi) nella notte tra mercoledì e giovedì 22 settembre. Sul caso sta indagando la polizia.

Tutto è accaduto intorno alle 3.30, come riferito dalla questura. I due - lui italiano, lei lituana - sono stati aggrediti una volta usciti dalla discoteca The Club: due uomini si sono avvicinati a loro e in pochi attimi gli hanno strappato gli orologi. Le vittime del furto hanno provato a inseguirli, ma i due si sono allontanati con il bottino (circa 50mila euro il valore dei due orologi: 30mila il Rolex, 20mila l'Hublot).

Quando gli agenti della questura sono intervenuti i due malviventi si erano già allontanati. Sul caso sono in corso accertamenti, qualche elemento utile per dare un volto e un'identità ai due ladri potrebbe arrivare dalle telecamere a circuito chiuso della zona.