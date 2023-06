Una sconosciuta lo bacia e lo abbraccia: via il Rolex da 6mila euro

"Da quanto tempo, ciao, come stai?". È iniziato con alcune frasi di circostanza il copione della donna che con l'ormai arcinota 'tecnica dell'abbraccio' è riuscita a sfilare un Rolex da 6mila euro a un 68enne italiano.

Il furto è avvenuto in via Giuseppe Mussi, zona Paolo Sarpi, intorno alle 10.30 di mercoledì 31 maggio. Sul posto è interventua la polizia di Stato, ma l'orologio di lusso così come la sua nuova proprietaria erano già troppo lontani.

Agli agenti l'uomo ha riferito di essere stato avvicinato da una donna mentre camminava nella via. Lei lo ha salutato e lo ha baciato sulle guance, per poi abbracciarlo. Subito dopo si è allontanata verso un'auto. Prima che il 68enne si accorgesse di avere il polso più leggero è passato qualche minuto. Un tempo breve, ma comunque troppo lungo per provare a recuperare il suo Rolex.