Donna lo saluta in strada: e il Rolex da 15mila euro sparisce nel nulla

L'approccio in strada, il saluto affettuoso e la fuga col bottino. Senza che la vittima, per oltre un'ora, si accorgesse di nulla. Ennesimo furto di orologi a Milano, dove un uomo è stato derubato del suo Rolex Master da 15mila euro. Stando a quanto ricostruito dalla polizia finora, il contatto tra il derubato - un italiano 65enne - e la ladra è avvenuto verso le 14 in via Procaccini, in zona Sempione.

Lì, la donna si sarebbe avvicinata al signore e lo avrebbe approcciato con modi gentili e galanti. Dopo qualche minuto, la truffatrice - sempre stando al racconto della vittima - si sarebbe congedata dall'uomo abbracciandolo e stringendogli la mano.

Il 65enne si è accorto più di un'ora dopo che in realtà quell'arrivederci nascondeva un secondo fine e che il suo Rolex era ormai sparito nel nulla. È stato lui stesso ad allertare la polizia, ma chiaramente la donna aveva già fatto perdere le proprie tracce.

Una missione riuscita anche per gli scippatori che nella giornata di lunedì hanno messo a segno un doppio colpo a Milano. Il primo blitz è avvenuto verso le 16 in via Manzoni, dove un turista è stato scippato del suo Richard Mille da 250mila euro. In serata altro raid in San Babila, con un 76enne derubato di un Vacheron Constantin da 20mila euro. In entrambi i casi a entrare in azione sono stati tre uomini che hanno strattonato le vittime da dietro per poi scappare con il bottino.