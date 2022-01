Un altro furto di Rolex a Milano, come ha agito la ladra

Il tempo di un abbraccio. Un ragazzo di 23 anni, un giovane italiano, è stato derubato giovedì pomeriggio del suo Rolex da una donna che è poi riuscita a scappare con il bottino. Il blitz della ladra, stando a quanto finora ricostruito dalla polizia, è andato in scena verso le 17 in viale Papiniano.

La ragazza ha incrociato il 23enne in strada, si è avvicinata, lo ha abbracciato - una tecnica utilizzatissima dai ladri di orologi - e si è poi allontanata senza dire nulla. Poco dopo, il ragazzo ha guardato il suo braccio e ha capito: la giovane gli aveva portato via il suo Rolex Submariner, dal valore di circa 8mila euro.

Quello di giovedì non è il primo colpo del genere degli ultimi giorni. Martedì pomeriggio a finire nel mirino dei malviventi, due uomini, era stato un messicano 55enne che era stato scippato di un Patek Philippe da 90mila euro in via Andegari, a due passi dalla Scala. Domenica era invece stata la volta di un 76enne derubato di un Rolex da 30mila euro da una donna che si era finta una badante e lo aveva poi abbracciato prima di sparire.

A fine dicembre la fuga era fallita per tre transessuali 40enni, fermate dalla polizia e ritenute responsabili di due furti di orologi di lusso. Anche loro agivano con la tecnica dell'abbraccio.