Lo abbraccia in centro a Milano e gli ruba il Rolex

Un uomo di 70 anni è stato derubato del Rolex che aveva al polso in via Vittor Pisani a Milano (zona Stazione Centrale) nella mattinata di domenica 17 luglio. Sul caso stanno indagando gli agenti della questura, intervenuti sul posto per gli accertamenti.

Tutto è accaduto intorno alle 10 quando come riferito da via Fatebenefratelli quando una donna, descritta dalla vittima ai poliziotti come di probabile etnia rom, si è gettata tra le braccia del 70enne e lo ha abbracciato. In pochi istanti la donna gli ha strappato l'orologio che aveva al polso per poi dileguarsi senza lasciare nessuna traccia.

Quello di domenica è solo l'ultimo furto di Rolex in ordine cronologico. A inizio giugno gli agenti della questura avevano arrestato un cittadino algerino di 32 anni che secondo via Fatebenefratelli sarebbe il responsabile di una rapina e due furti di orologi di lusso; colpi che gli avrebbero fruttato un bottino da quasi mezzo milione di euro.