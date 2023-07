Furto da "Rosy e Gabriele", vetrata spaccata con un tombino: rubati grappe, vino e tablet

L'assalto nella notte. Poi la fuga, fallita. Due uomini - un 29enne e un 24enne, entrambi cittadini marocchini - sono stati arrestati nella notte tra domenica e lunedì con l'accusa di furto pluriaggravato in concorso dopo aver rubato nel ristorante pizzeria "Rosy e Gabriele", storico locale che si trova in via Sirtori, in zona Porta Venezia a Milano.

A bloccare i due sono stati gli agenti delle volanti, che verso le 4 li hanno incrociati in via Pisani mentre camminavano con un cesto di vimini tra le mani. Fermati, i giovani sono stati trovati in possesso di tre tablet, tre bottiglie di grappa, una bottiglia di vino e una di Jack Daniel's, che hanno detto - mentendo - di aver comprato. I poliziotti, una volta accompagnati i due in questura, sono infatti riusciti a verificare che uno dei tablet apparteneva in realtà al ristorante.

Raggiunto il locale, gli agenti hanno subito potuto appurare che la vetrina era stata spaccata con un tombino e che dall'interno erano scomparsi esattamente gli stessi prodotti trovati nel cestino che i due avevano con sé. Il blitz della coppia è stato ripreso anche da una telecamera, che ha filmato tutto il raid, dalla vetrata sfondata fino alla corsa con il bottino. Per loro sono così scattate le manette.