Il ladro che ruba la ruota di un monopattino elettrico a Milano

Fermato un 30enne in piazza IV a novembre. A marzo era già finito in manette

Interrotto sul più bello. Un uomo di 30 anni, cittadino marocchino, è stato arrestato domenica mattina dalla polizia a Milano dopo aver cercato di rubare un monopattino elettrico in piazza IV novembre, a due passi dalla stazione centrale.

A dare l'allarme agli agenti, pochi minuti prima delle 11, è stato lo stesso proprietario del mezzo, un filippino di 33 anni. Quando i poliziotti sono arrivati sul posto, hanno identificato e fermato il sospettato - che intanto si era allontanato - e lo hanno trovato in possesso di una ruota della tavoletta elettrica, dal valore di 600 euro.

È verosimile che il ladro stesse cercando di smontare parti del monopattino per "liberarlo" dalla catena con cui era legato prima di interrompere perché scoperto. Il 30enne, che ha cercato di allontanarsi a bordo di una Mobike, è stato quindi dichiarato in arresto con l'accusa di furto aggravato.

E per lui non è la prima volta. I poliziotti hanno infatti verificato che a marzo scorso era finito in manette con la stessa accusa a Varese. Il bottino? Un monopattino elettrico.