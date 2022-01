Tenta di rubare in casa e ai poliziotti che lo scoprono dice: "Abito qui"

Si era introdotto nell'appartamento di una donna e l'aveva messo a soqquadro cercando qualcosa da rubare, ma è stato visto e, ai poliziotti, ha tentato di giustificarsi dicendo che viveva lì. Le cose, però, erano molto diverse.

E' successo sabato mattina, verso le undici e mezza, in via Saint Bon, zona Inganni. L'autore del tentativo di furto è uno spagnolo di venticinque anni con alcuni precedenti. Era entrato nell'abitazione al piano terra di una donna di sessantatré anni, in quel momento fuori casa. Alcune vicine l'hanno chiamata al telefono per avvertirla che c'era qualcuno in casa sua e lei ha chiesto aiuto al 112.

Sul posto è arrivata la polizia, che ha subito visto l'uomo dal balcone. Questi, pensando di farla franca, ha detto che era d'accordo con la proprietaria per stare nell'abitazione. Ma, dal cortile, altri agenti hanno notato che la finestra sul retro era forzata, col vetro infranto. Così i poliziotti sono entrati in casa.

Chiavetta e anello restituiti

L'appartamento era a soqquadro e c'erano vestiti nel pavimento, anche dello stesso ladro, che li aveva gettati forse per rendere più credibile la sua versione. L'uomo era riuscito, fino a quel momento, ad impossessarsi di un anello della donna (se l'era infilato all'anulare, ma era visibilmente troppo stretto per lui) e di una chiavetta router per il wifi. Entrambi gli oggetto sono stati restituiti alla legittima proprietaria e lui è stato arrestato per tentato furto aggravato.