Rubano occhiali per 4 mila euro: commesso del negozio li segue e li fa arrestare

Non li ha rincorsi ma semplicemente 'pedinati' per vedere dove si dirigevano e tenerli d'occhio finché non è arrivata la polizia. Così un commesso di un negozio del centro di Milano è riuscito a recuperare la refurtiva - del valore di qualche migliaia di euro - e a far arrestare i due ladri.

Tutto è iniziato in piazza San Babila dopo l'una di pomeriggio di venerdì 30 luglio. Una coppia è entrata nel negozio di Salmoiraghi & Viganò ed è riuscita a impossessarsi di cinque paia d'occhiali per un valore complessivo di circa quattromila euro. I due sono poi usciti senza batter ciglio.

Li segue fino in Duomo e li fa arrestare

Ma il commesso si è accorto del furto e, mentre avvertiva la polizia, ha seguito i due, che si erano messi in cammino verso piazza del Duomo. Una volta in piazza, il negoziante ha incontrato gli agenti e ha loro indicato i ladri. Si tratta di un uomo di 39 anni e di una donna di 30, entrambi di nazionalità marocchina e con precedenti. I due sono stati arrestati mentre gli occhiali sono stati restituiti al negozio.