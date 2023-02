I due ladri (di 18 e 15 anni) che vanno a rubare nel palazzo in cui vive un carabiniere

Posto sbagliato. Momento sbagliatissimo. Due giovanissimi - una 18enne e un 15enne, entrambi cittadini croati - sono finiti nei guai mercoledì sera dopo essere stati sorpresi a rubare in un palazzo di San Giuliano Milanese, lo stesso in cui vive un carabiniere.

A incastrare i due è stato proprio il militare, che tornato a casa ha notato i due aggirarsi con fare sospetto nel condominio, che si trova in via Roma. È bastato poco per scoprire che la ragazzina e il ragazzino avevano appena "visitato" l'appartamento di una 83enne, in quel momento fuori casa, da dove avevano rubato 120 euro in contanti, dopo aver forzato la porta d'ingresso.

Il carabiniere ha allertato i colleghi e insieme a loro ha fermato i giovani. La maggiorenne è stata dichiarata in arresto con l'accusa di furto in abitazione, mentre il 15enne - poi affidato a una comunità - è stato indagato con la stessa accusa. I soldi, trovati in un sacchetto di cellophane, sono stati restituiti all'anziana.