Rapina in centro a Milano: lo prendono a pugni per rubargli la sciarpa

Prima un pugno in faccia, poi gli hanno strappato la sciarpa dal collo, ma per loro sono scattate le manette. Due ragazzi di 18 e 19 anni, entrambi italiani e già noti alle forze dell'ordine, sono stati arrestati dai carabinieri con l'accusa di rapina in zona Porta Monforte a Milano nella notte tra venerdì e sabato 11 febbraio.

I carabinieri sono intervenuti in piazza Tricolore dove un 26enne italiano aveva riferito che poco prima, mentre si trovava in via Archimede, era stato avvicinato con un pretesto dai due giovani uno dei quali gli aveva asportato dal collo la sciarpa che indossava (del valore di circa 350€) colpendolo poi con un pugno al volto per poi scappare.

Poco dopo, in via Mascagni, è stato trovato il 18enne ancora in possesso della sciarpa, nascosta in una borsa a tracolla. In piazza Oberdan, invece, è stato invece rintracciato il 19enne che, capendo di essere alle strette ha reagito spintonando e colpendo i carabinieri, salvo essere prontamente bloccato. A seguito dell’evento, sia la vittima che gli operanti sono stati medicati sul posto da personale sanitario del 118, rifiutando tutti il trasporto in ospedale. Gli arrestati sono stati tradotti presso il carcere di San Vittore.