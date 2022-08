La baby gang che ruba nelle auto e negli scooter

Hanno arraffato oggetti dalle auto e dagli scooter parcheggiati nella zona di via Washington, ma i carabinieri del radiomobile li hanno sorpresi e denunciati. Si tratta di tre ragazzini italiani di 18, 16 e 14 anni "all'opera" venerdì notte intorno a mezzanotte e mezza.

I militari li hanno visti armeggiare vicino ad uno scooter parcheggiato in via Elba. Avevano una borsa con dentro quattro buoni carburante, un casco, un paio di occhiali da sole e una giacca "kee-way", tutti oggetti presi da quattro auto e moto posteggiate nei dintorni: nella stessa via Elba e poi in via Etna e in via Boni.

I tre ragazzi hanno "rimediato" una denuncia per furto aggravato e sono stati affidati ai rispettivi genitori.