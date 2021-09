Tentano di rubare scooter e scappando speronano la polizia, arrestati

Hanno tentato di rubare uno scooter ma, scoperti dalla polizia, sono scappati in sella ad un altro mezzo. Ne è nato un inseguimento rocambolesco al termine del quale sono stati arrestati.

Tutto è accaduto alle quattro di notte di giovedì 9 settembre in via Villapizzone: i due (un egiziano di 24 anni e un italiano di 40) stavano armeggiando per portare via uno scooter parcheggiato in strada quando sono stati sorpresi da una volante in transito. Hanno quindi montato su un altro scooter e sono fuggiti. Durante l'inseguimento hanno tentato di speronare la vettura della polizia che voleva bloccarli.

Speronano gli agenti

Alla fine sono caduti dal mezzo e sono stati fermati dagli agenti. Da una rapida ricognizione, i poliziotti hanno scoperto che anche lo scooter usato per la fuga risultava rubato. Sono stati quindi arrestati per resistenza a pubblico ufficiale e per il furto. Entrambi hanno precedenti.