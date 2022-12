"Sono sceso a fare due passi", ma è a 10 km da casa: per il ladro finisce male

La prima scusa non è stata credibile, la seconda ancora meno. E alla fine ha confessato. Un uomo di 52 anni, cittadino italiano, è stato arrestato lunedì sera a Milano con l'accusa di furto aggravato dopo aver messo a segno un "colpo" all'interno dell'istituto Galvani di via Gatti.

A bloccarlo sono stati i poliziotti, che lo hanno incrociato nella vicina via padre Luigi Monti e hanno deciso di controllarlo dopo che aveva cambiato strada come se non volesse farsi vedere dalla volante. Quando gli agenti gli hanno chiesto cosa ci facesse lì, il 52enne ha detto di essere uscito poco prima di casa per fare una passeggiata. Appena i poliziotti gli hanno fatto notare che - carta d'identità alla mano - la sua abitazione era a circa 10 chilometri da lì, in zona Scalo Romana, l'uomo ha spiegato di essere in realtà andato a trovare un amico, di cui però non ricordava né il nome né l'indirizzo.

Messo alle strette, lui stesso ha consegnato un sacchetto con all'interno alcuni arnesi atti allo scasso e un altro con dentro 79 euro in monetine. In quel momento, mentre il 52enne confessava, il custode della scuola ha chiesto aiuto al 112 per segnalare il furto delle monete all'interno di uno dei distributori automatici di snack e bevande. I soldi che aveva in tasca l'uomo erano proprio quelli e per lui sono scattate le manette.