Fumo, mezzi come ariete e vie chiuse: banda all'assalto della ditta

Il muro di cemento sfondato per guadagnarsi l'accesso. Il fumo utilizzato per coprire quanto più possibile il loro blitz. I mezzi abbandonati in strada per rallentare l'arrivo delle forze dell'ordine. Ennesimo assalto a un magazzino di un'azienda di spedizioni nel Milanese.

L'ultimo raid, in ordine di tempo, è andato in scena nella notte tra il 13 e il 14 luglio. A finire nel mirino dei malviventi, stando a quanto finora verificato da MilanoToday, è stata la sede di una società di logistica che si trova nella zona industriale di Segrate.

I banditi, più di 10, avrebbero creato un varco nella recinzione della struttura utilizzando un mezzo pesante come ariete e avrebbero poi forzato il cancello riuscendo a entrare nell'edificio. Una volta all'interno avrebbero azionato alcuni estintori per creare una sorta di cortina di fumo e avrebbero arraffato 24 colli in attesa di essere spediti, al cui interno c'erano borse e abiti di lusso. I rapinatori sarebbero poi scappati, non prima di lasciare in strada alcuni furgoni - risultati rubati - per bloccare le vie d'accesso. Sul colpo, il cui valore potrebbe essere decisamente importante, indagano i carabinieri, che hanno già recuperato le immagini registrate dalle telecamere di video sorveglianza del magazzino. La speranza è che le clip restituiscano elementi utili per arrivare a identificare i ladri, che avrebbero agito a volto coperto.

A fine giugno un colpo molto simile era avvenuto in una ditta che si occupa di logistica e stoccaggio di materiale informatico a Tribiano. La banda aveva sfondato la recinzione del capannone usando un mezzo pesante ed era poi scappata col bottino disseminando sull'asfalto chiodi a tre punte. Un raid identico in tutto e per tutto a quello avvenuto la notte tra l'8 e il 9 giugno, sempre a Tribiano. In quel caso, come a Segrate, a essere colpita era stata una società che si occupa di spedizioni di scarpe e abiti.