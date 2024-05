Tenta di rubare profumi per 760 euro, arrestata

Si è introdotta nel punto vendita di Sephora in corso Vittorio Emanuele e ha utilizzato una borsa appositamente schermata per nascondere profumi per ben 760 euro, cercando poi di guadagnarsi l'uscita senza pagare.

È successo sabato sera, verso le otto: protagonista una ragazza peruviana di 23 anni con alcuni precedenti. La giovane, che si trovava in compagnia di un complice, è stata però individuata dagli addetti alla sicurezza e bloccata in attesa della polizia.

Gli agenti, una volta sul posto, l'hanno arrestata per tentato furto aggravato. La refurtiva è stata recuperata, mentre il complice è riuscito a scappare.