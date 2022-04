Rubavano vestiti ai clienti dell'outlet: trovati in albergo a Milano

Avevano rubato vestiti a clienti dell'outlet di Serravalle: sono stati scoperti in un hotel di Milano attraverso l'alert che scatta automaticamente quando in una struttura ricettiva prende alloggio qualcuno inserito nelle banche dati della polizia.

Sono stati fermati tre cileni di 33, 30 e 28 anni. Tutti non regolari in Italia e con precedenti contro il patrimonio. Nelle due stanze che occupavano in via Copernico, gli agenti di polizia intervenuti alle dieci di domenica mattina hanno trovato vestiti e accessori di marchi di lusso, da Gucci a Hugo Boss. E, in particolare, uno scialle di lana di Louis Vuitton da 800 euro di cui era stato denunciato il furto il 20 marzo, e poi una giacca Billionaire da circa quattromila euro il cui furto è stato denunciato il 31 marzo.

Entrambi i capi erano stati rubati a clienti dell'outlet di Serravalle, dopo che questi li avevano regolarmente comprati. I tre sono stati fermati per ricettazione.