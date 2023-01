Fanno sesso in auto in strada: lei gli ruba 500 euro e scappa

Il “blitz” durante l’incontro. E la fuga, fallita. Una donna di 36 anni, una cittadina peruviana transessuale, è stata arrestata all’alba di giovedì a Milano con l’accusa di furto con destrezza dopo aver rubato il portafogli a un uomo di 34 anni con cui stava avendo un rapporto sessuale.

Le loro strade si sono incrociate in zona Fulvio Testi, dove i due - stando a quanto ricostruito dalla polizia - si sarebbero accordati per un rapporto a pagamento. Così, il 34enne e la 36enne sarebbero saliti in auto per poi spostarsi in via Ponale. Proprio da lì, verso le 5, l’uomo ha chiesto aiuto alle forze dell’ordine raccontando di essere stato derubato del portafogli, che aveva poggiato sul cruscotto del veicolo.

La 36enne è stata rintracciata poco distante dalle volanti. Era ancora in possesso dei 500 euro rubati all’uomo.