Furto alla Sinagoga: locali a soqquadro, devastati i Sefer Torah e rubati pc e soldi

Un furto si è verificato nella notte tra domenica e lunedì alla Sinagoga Beit Chabad di Milano in zona Lorenteggio. Alcuni responsabili della sinagoga si sono accorti dell'effrazione verso le sette di mattina e hanno chiamato la polizia. Sul posto è intervenuta una volante.

I locali erano a soqquadro. I ladri hanno svuotato tutti gli armadietti e srotolato e gettato per terra i Sefer Torah, i rotoli su cui viene trascritta la Torah, dopo avere strapparto le decorazioni in metallo, forse pensando che si trattasse di materiale in oro. Secondo un inventario comunicato dalla questura di Milano, i malviventi hanno sottratto due computer portatili, 155 euro e alcune medaglie preziose.