Derubano la sindaca: refurtiva ritrovata, lei ringrazia i carabinieri

Shopping con furto al centro commerciale di Arese. Vittima Magda Beretta, sindaca di Senago, comune alle porte della Brianza rieletta lo scorso 12 giugno per il secondo mandato. A raccontare la spiacevole avventura è la stessa Beretta che con un post sul suo profilo Facebook ringrazia le forze dell'ordine.

Il fatto è accaduto nella mattinata di domenica, 26 giugno, mentre Beretta si trovava al mall Il Centro di Arese, in provincia di Milano. Tra gli oggetti che i ladri le avevano portato via anche il cellulare che la giovane aveva acquistato da poco. La refurtiva è stata trovata da un uomo. Una disavventura che, però, ha del tutto rivoluzionato la giornata di Beretta che non ha potuto presenziare alle iniziative in programma per la giornata di ieri a Senago e alle quali era stata invitata.

"Volevo ringraziare di cuore i carabinieri delle stazioni di Senago e Garbagnate Milanese, il personale de Il Centro di Arese e il signore che ha ritrovato la refurtiva per la gentilezza e professionalità - ha postato nel pomeriggio di lunì 27 giugno Beretta sul suo profilo Facebook -. Purtroppo ieri mattina mi hanno derubato e tra gli oggetti rubati c'era anche il telefono, che ho da poco riacquisito, pertanto chiedo a tutti pazienza perché devo recuperare molte chiamate e messaggi. Chiedo scusa anche del fatto, che a causa di tutto ciò ieri non sono riuscita a presenziare a una serie di attività a Senago e voglio fare i complimenti alla Pgs Pallavolo Senago per i risultati ottenuti in queste giornate".

"Una brutta avventura terminata positivamente - spiega Beretta a MonzaToday -. Ci sono ancora in corso le indagini, ma intanto voglio ringraziare, e spero di poterlo fare presto di persona, anche quell'uomo che ha ritrovato la mia borsa e l'ha consegnata alle forze dell'ordine".