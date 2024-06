Ruba il telefono a un turista in Stazione Centrale davanti alla polizia

Ha cercato di rubare lo smartphone a un turista e per lui sono scattate le manette, arrestato dalla Polfer. È successo davanti alla Stazione Centrale di Milano nel pomeriggio di mercoledì 12 giugno, nei guai un cittadino israeliano di 34 anni.

Tutto è iniziato quando l’uomo ha cercato di derubare un turista davanti agli agenti della Polfer (in servizio in borghese). Resisi conto di quello che stava accadendo l’uomo è stato fermato e arrestato. Non solo, durante gli accertamenti è risultato che sulla sua testa pendeva un ordine di carcerazione, per questo è stato accompagnato nel carcere di San Vittore.

In serata i poliziotti della Polfer hanno notato tre persone che si sono allontanate quando si sono resi conto di aver attirato l’attenzione degli agenti. Le forze dell’ordine hanno fermato e controllato un 37enne che è stato trovato in possesso di 27 involucri di cocaina, un involucro di marijuana, un bilancino di precisione e 222 euro in banconote e monete. Per lui sono scattate le manette.