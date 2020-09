Sta comprando il biglietto e il ladro gli ruba i soldi "al volo": inseguito in metro e preso

Guardia e ladri in metro a Milano. A finire in manette, nel pomeriggio di martedì, è stato un uomo di 27 anni, cittadino pakistano, arrestato con l'accusa di furto con strappo dopo aver scippato una banconota dalle mani di un 22enne filippino.

A bloccare il ladro sono stati gli agenti della Polmetro che si trovavano nel mezzanino di Centrale quando hanno visto un ragazzo che, urlando, inseguiva una seconda persona cercano di raggiungerla. La "missione" è riuscita ai poliziotti che hanno fermato il fuggitivo e hanno subito ricostruito l'accaduto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gli investigatori hanno così scoperto che il 27enne aveva strappato dalle mani del ragazzo una banconota da 20 euro mentre si trovava alle macchinette self service in stazione per acquistare dei biglietti. A quel punto per il ladro si sono aperte le porte del carcere.