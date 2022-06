Le tre ladre prese in Centrale mentre si dividono il bottino

Prese con il bottino in mano. Tre donne sono state indagate lunedì mattina con l'accusa di furto pluriaggravato in concorso dopo essere state sorprese mentre si spartivano i soldi appena rubati a una 71enne.

Le tre - una 19enne, una 26enne e una 44enne, tutte bosniache e tutte con precedenti specifici - sono state notate dagli agenti della Polfer mentre erano ferme in un angolo del mezzanino della fermata metro della linea gialla in Centrale con fare sospetto. Appena i poliziotti si sono avvicinati, hanno scoperto che le donne si stavano dividendo 130 euro in contanti e che avevano tra le mani un portafogli al cui interno c'era un documento risultato proprio della 71enne.

Grazie alle telecaemre di videosorveglianza della stazione, gli agenti hanno accertato che il gruppetto aveva borseggiato la signora poco prima, sempre in Centrale. Il bottino è quindi stato restituito alla vittima, mentre le tre - tutte già note - sono state indagate.