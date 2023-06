Furto nella pizzeria di Vincenzo Capuano a Milano: la spaccata

Furto in una delle pizzerie di Vincenzo Capuano. Brutta sorpresa, giovedì mattina, per il noto pizzaiolo partenopeo che ha subito il furto della cassa nella sede di Milano, recentemente aperta. Alcuni ignoti avrebbero frantumato il vetro della porta d'ingresso per entrare nel locale e portare via il registratore di cassa con i soldi all'interno. Il tutto è successo mentre il campione del Mondo di pizza contemporanea stava inaugurando la nuova sede di Avellino.

Una grande delusione per Capuano che a NapoliToday ha dichiarato: "Sono molto deluso. Nel momento di gioia dell'apertura di Avellino - dove ti rendi conto che stai costruendo tanto anche grazie all'amore delle persone, oltre ad offrire una pizza di qualità - ti svegli la mattina e ti ritrovi con un buco nel vetro del locale di Milano. Noi non cambiamo il nostro atteggiamento e rispondiamo al male con il bene".

"Come successe per Pomigliano, infatti, abbiamo invitato a restituire la cassa e a tenersi i soldi. Questi gesti danneggiano solo i commercianti. Io ho la fortuna e la 'forza' di poter riparare il vetro, farmi una risata e ricominciare. Purtroppo ci sono commercianti che potrebbero non riuscire a 'reagire' a certi danni", ha concluso il noto pizzaiolo.