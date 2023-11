Il furto con la tecnica delle monetine nel parcheggio del supermercato

Due uomini e una donna residenti nella provincia di Milano, originari del Perù, sono stati arrestati (e sono ora ai domiciliari) dai carabinieri di Carrara per avere derubato un uomo di 68 anni al supermercato, in provincia di Massa-Carrara a Turigliano. Il furto è avvenuto nel parcheggio coperto del supermercato, con la cosiddetta tecnica delle monetine.

L'uomo aveva caricato l'auto con la spesa quando uno dei due uomini si è avvicinato lanciando per terra delle monetine e poi gli ha chiesto se fossero sue. Il 68enne si è chinato a raccoglierle: in quel momento il secondo malvivente si è precipitato verso il sedile dell'auto, dove l'anziano aveva lasciato il borsello, e l'ha portato via.

Il 68enne, dopo essersi accorto di essere stato derubato, ha chiamato il 112: i carabinieri hanno intercettato l'auto dei due ladri e della complice mentre si allontanava verso la Liguria. All'interno, i tre avevano ancora la refurtiva (tra cui un telefono e una tessera del bancomat), restituita al 68enne, e altri dieci smartphone e vari borselli: l'ipotesi è che la tecnica fosse "collaudata" e che i tre fossero "specialisti" di quel tipo di furti.

Il giudice di Massa ha disposto i domiciliari per i tre, in attesa del processo.