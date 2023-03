Scippano un'anziana e poi vanno a fare la spesa all'Esselunga

Prima hanno derubato un'anziana di 83 anni, poi hanno utilizzato le sue carte bancarie per far la spesa all'Esselunga. E per loro sono scattate le manette. È successo nel punto vendita di via Solari (zona Porta Genova) nel pomeriggio di domenica 12 marzo, nei guai tre marocchini di 31, 20 e 24 anni, tutti arrestati dagli agenti della questura di Milano.

Tutto è iniziato intorno alle 13.30 quando l'anziana, con problemi di deambulazione, stava rincasando a casa dopo aver fatto la spesa in un negozio di quartiere di via delle Forze Armate. Arrivata a una panchina, ha lasciato il deambulatore con spesa e borsetta e si è seduta per riposarsi. Proprio in quel frangente è stata avvicinata da tre ragazzi in bicicletta che prima le hanno fatto cadere la spesa e (successivamente) le hanno rubato la borsa per poi scappare.

L'anziana è tornata al negozio dove aveva fatto gli acquisti e ha lanciato l'allarme chiamando il 112 e la figlia. Sul posto sono intervenuti gli agenti della questura che, tracciando i movimenti delle carte di debito, hanno scoperto che i malviventi stavano effettuando diversi acquisti all'Esselunga di via Solari. Il trio è stato fermato proprio nei pressi delle casse automatiche. Per loro sono scattate le manette.

Addosso ai tre sono state trovate le carte bancarie dell'anziana e 495 euro in contanti, somma che l'83enne aveva prelevato prima di fare la spesa. Il maltolto è stato riconsegnato all'anziana. Non solo, i prodotti acquistati sono stati restituiti al supermercato che ha erogato un buono spesa.