L'uomo e la donna che rubano negli spogliatoi dei negozi

Due colpi in due giorni. Poi le manette. Un uomo di 20 anni e una donna di 28, entrambi residenti nel campo nomadi di Baranzate, sono stati arrestati sabato pomeriggio dai carabinieri e Novate Milanese dopo essere stati sorpresi a rubare negli spogliatoi riservati ai dipendenti dell'Euronics del centro commerciale "Metropoli" di via Amoretti.

A incastrare i due è stata proprio una delle vittime, una 35enne che ha sorpreso i due mentre frugavano nel suo armadietto. Dopo aver fatto bloccare il 20enne e la 28enne dalla guardia, la donna ha avvisato una sua collega 37enne, che ha subito verificato come i ladri avessero rubato 55euro dalla sua borsa, oltre che un mazzo di chiavi.

Ormai in trappola, i due hanno cercato di scappare ma sono stati fermati dai carabinieri della stazione di Novate, subito intervenuti sul posto. I militari hanno poi accertato che entrambi avevano già effettuato un blitz praticamente identico nel supermercato In's, dove avevano rubato una borsa che poi la mamma del ragazzo ha riportato in caserma. Per lui e la complice sono scattate le manette con l'accusa di furto aggravato in concorso.