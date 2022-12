Assalto al Tigros: banda ruba bancali di spumante e panettone

Tre persone sono state arrestate dai carabinieri dopo aver cercato di rubare bancali di spumante e panettone dal Tigros di Pieve Emanuele nella notte tra domenica e lunedì 5 dicembre. Nei guai tre cittadini romeni di 31, 28 e 17 anni; i primi due sono stati arrestati mentre il 17enne è stato denunciato.

Tutto è accaduto intorno alle 3 del mattino quando il trio, a bordo del furgone del 31enne, è entrato nel parcheggio del supermercato sulla Sp28. Uno dei ladri ha scavalcato il muro di recinzione e ha aperto il cancello per far entrare il furgone (facendo scattare l'allarme). Quando i carabinieri sono arrivati sul posto hanno sorpreso i tre ladri che stavano caricando interi bancali di spumante e dolci.

Per loro sono scattate le manette, il 28enne e il 31enne (quest'ultimo già noto alle forze dell'ordine) sono stati arrestati con l'accusa di furto aggravato in concorso e sono stati trattenuti in attesa di essere giudicati per direttissima dal tribunale di Milano, il 17enne è stato denunciato per il medesimo reato. Tutta la merce è stata restituita al supermercato.