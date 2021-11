Derubata in Stazione Centrale: tre ladre le portano via 3mila euro in contanti

Prima il furto e la fuga, poi le manette. Tre ladre sono state arrestate in Stazione Centrale a Milano dagli agenti della Polfer nella giornata di lunedì 8 novembre. Il terzetto, secondo quanto comunicato in una nota diramata da via Fatebenefratelli, aveva appena rubato 3mila euro a un'anziana a bordo di un treno in partenza per Venezia.

Tutto è accaduto mentre la pensionata stava prendendo posto: le ladre si sono avvicinate e le hanno infilato le mani nella borsa afferrando un borsello pieno di banconote. La vittima, capendo di essere stata derubata, ha iniziato a gridare attirando l'attenzione degli agenti che sono intervenuti e le hanno bloccate.

Il maltolto è stato restituito alla legittima proprietaria. Per le ladre, due cittadine bosniache di 22 e 25 anni e una italiana di 25, tutte già note alle forze dell'ordine, è scattato l'arresto con l'accusa di furto in concorso. Due di loro sono state accompagnate presso le camere di sicurezza della Questura, mentre per la terza, la 25enne italiana, in stato di gravidanza, è stata disposta la permanenza in ospedale in attesa dell'udienza.